Хочу сказать большое спасибо Дарье за качественную работу, а также терпимое отношения к небольшим задержкам в принятии решения с моей стороны. Дарья к задаче подошла очень конструктивно, сделала несколько вариантов шаблона, из которых и был выбран лучший. Все именно так, как я и хотел. Однозначно рекомендую!