Полиграфия, вёрстка книг, фирменный стиль.
Портфолио: behance.net/sunnoun
Три главных направления:
• Полиграфия
(Занимаюсь визитками, обложками, листовками, баннерами, буклетами и брошюрами, а также фотокнигами и календарями)
• Книжная верстка
• Фирменный стиль
При необходимости могу также помочь с:
• Дизайном для web (графика)
• Дизайном сувениров
• Могу сделать векторную иллюстрацию (2D и 3D), перевести растровое изображение в вектор, отрисовать нужную схему.
Портфолио: behance.net/sunnoun
Мой стаж — 3 года.
Я хорошо понимаю, что красиво, а что нет. Анализирую запрос вашего клиента и ищу способ его выполнить. Визуализирую идеи. Ну и просто люблю то, что делаю.
Пишите :)
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Anton Sorokoletov | Визитная карточка фотографа431 просмотр
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
6 лет назад
Профессионально, быстро, качественно. Заказывал дизайн визитки. Искал не только технически грамотного специалиста, но и творчески образованного. Если Вам нужен отличный результат в короткие сроки по разумной цене, заказываете верстку у Дарьи Швейцер и Вы не пожалеете.
Ответный отзыв
Все прошло хорошо, спасибо! Данному заказчику небезразличен результат, а это приятно.
$5
10 баллов
6 лет назад
Все прошло отлично! Спасибо за помощь :)
Ответный отзыв
Все прошло хорошо, спасибо!
$40
10 баллов
6 лет назад
Хочу сказать большое спасибо Дарье за качественную работу, а также терпимое отношения к небольшим задержкам в принятии решения с моей стороны. Дарья к задаче подошла очень конструктивно, сделала несколько вариантов шаблона, из которых и был выбран лучший. Все именно так, как я и хотел. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Благодарю, все прошло хорошо. Отдельно ценю последовательность в запросах :)
$35
10 баллов
6 лет назад
Все выполнено отлично в соответствии с ТЗ. Спасибо, буду обращаться еще раз!)))))
Ответный отзыв
Все прошло хорошо, благодарю!
Верстка полиграфии
4 отзыва
$10/час
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$10/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга