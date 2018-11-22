lockhead

Дарья lockhead

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Полиграфия, вёрстка книг, фирменный стиль.

Портфолио: behance.net/sunnoun

Три главных направления: 

• Полиграфия

(Занимаюсь визитками, обложками, листовками, баннерами, буклетами и брошюрами, а также фотокнигами и календарями)

• Книжная верстка 

• Фирменный стиль 

При необходимости могу также помочь с: 

• Дизайном для web (графика) 

• Дизайном сувениров 

• Могу сделать векторную иллюстрацию (2D и 3D), перевести растровое изображение в вектор, отрисовать нужную схему.

Портфолио: behance.net/sunnoun

Мой стаж — 3 года. 

Я хорошо понимаю, что красиво, а что нет. Анализирую запрос вашего клиента и ищу способ его выполнить. Визуализирую идеи. Ну и просто люблю то, что делаю.

Пишите :) 

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Портфолио

Отзывы заказчиков

kirandia18
Кира 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Создать буклет для печати
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
AntonSorok
Антон 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Разработка визитки
Профессионально, быстро, качественно. Заказывал дизайн визитки. Искал не только технически грамотного специалиста, но и творчески образованного. Если Вам нужен отличный результат в короткие сроки по разумной цене, заказываете верстку у Дарьи Швейцер и Вы не пожалеете.
Все прошло хорошо, спасибо! Данному заказчику небезразличен результат, а это приятно.
Ответный отзыв
Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
час назад
$5
10 баллов
6 лет назад
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Все прошло отлично! Спасибо за помощь :)
Все прошло хорошо, спасибо!
Ответный отзыв
Tvardovsky
Олег 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Разработать InDesign - шаблон для документа
Хочу сказать большое спасибо Дарье за качественную работу, а также терпимое отношения к небольшим задержкам в принятии решения с моей стороны. Дарья к задаче подошла очень конструктивно, сделала несколько вариантов шаблона, из которых и был выбран лучший. Все именно так, как я и хотел. Однозначно рекомендую!
Благодарю, все прошло хорошо. Отдельно ценю последовательность в запросах :)
Ответный отзыв
Evgeniya_01
30 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Сделать верстку (дизайн) книги
Все выполнено отлично в соответствии с ТЗ. Спасибо, буду обращаться еще раз!)))))
Все прошло хорошо, благодарю!
Ответный отзыв
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4 отзыва
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