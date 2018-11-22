Сделать верстку (дизайн) книги

Есть следующий документ: https://cloud.mail.ru/public/FCiB/2X7fDRxn8 В субботу 08.09.2018 вечером у нас будет половина и в воскресенье утром, к 10-00 утра у нас будет полностью перевод этого документа в формате Word, в 2 колонки — ...