Сделать верстку (дизайн) книги

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен15 заявок262 просмотра

Необходимо сделать дизайн мини-книги, под уже заданный стиль, на 60 страниц. Стоимость оформления и сроки предлагайте

7 лет назад
Evgeniya_01
30 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lockhead
Дарья 
30 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$35
2 дня
Escrow
Все выполнено отлично в соответствии с ТЗ. Спасибо, буду обращаться еще раз!)))))
Все прошло хорошо, благодарю!

Заявки фрилансеров

lockhead
Дарья 
30 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад