Разработать дизайн этикетки

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Закрыт15 заявок233 просмотра

Нужен красивый макет этикетки на стакан с пюре быстрого приготовления. Нам нравится вот такой дизайн: https://www.ozon.ru/context/detail/id/138326581/ Стакан у нас почти такой же.

7 лет назад
guest_15340662988188
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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