Требуется разработать презентацию для проекта. Макет в приложении + на последней странице данных реквизитов компании (дошлем). От вас предожение по цене и примеры ваших работ.
Верстка пивных этикеток и подготовка их к печати
Есть основа: "лицо" этикеток, цветовые решения, основной шрифт и текст для информационного блока. Необходимо это всё скомпоновать. Желателен опыт работы с этикетками алкогольных напитков.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать книгу (формат 200х290 мм , 112 страниц) Задачник по шахматам: однотипные изображения, пример во вложении. (плюс несколько векторных картинок на нескольких страницах, 15-20 штук на всю книгу) Пример страницы во вложенииВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется сделать прототип булета А4 (А3 с одни фальцем), и дальнейшее его доработка под печать. Из исходников есть подробный веб-сайт и фотоматериал в подходящем для печати качества. Задача состоит из двух этапов. ...Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт7 лет назад
1. Каталог Название каталога VD Wood Doors. Нужна концепция дизайна. Стиль каталога должен быть современным. Каталог будет формата А4. (файлы должны быть в CMYK). нужно придумать оформление обложки и внутренних страниц. ...Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо сверстать брошюру: титульный лист, последний лист + 2 листа с двух сторон. На одной странице описание, на других страницах - 80% изображений и 20% текста. В заявке прошу указать ...Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать каталог для отправки по почте в формате pdf. 8 страниц. Исходные данные и картинки есть. Нужен эстетичный вид.Верстка полиграфии29 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Нужно разработать дизайн флаера для фирмы, которая занимается арендой авто. У нас есть буклет на 2 страницы на двух языках (итальянский и русский). Мы хотим сделать флаер одностраничный (один листок на две ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. 4 небольших задачи. 1. Брошюра (Файл - Памятка...." Есть Памятка собственнику написанная в ворде. Там просто тезисы. Её мы планируем показывать клиентам. Соответственно, КП нужно красиво оформить. ...Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт7 лет назад
Большая часть работы сделана, необходима доделать часть страниц для буклета и папки под печатьВерстка полиграфии2 заявкиЗакрыт7 лет назад
3aдaчa зaключaeтcя в тoм, чтo из пpoтoтипa лeндингa для фpaншизы cдeлaть пpeзeнтaцию в PDF. Paздeлив экpaны лeндинa пo cмыcлy нa cлaйды пpeзeнтaции. Пpи этoм иcпoльзoвaть нaдo Фoтoшoп, пpилинкoвaв oтдeльныe иллюcтpaции и фoтo. Пayэpпoйнт нe нyжeн. ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт7 лет назад