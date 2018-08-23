Верстка брошюры

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт19 заявок238 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо сверстать брошюру: титульный лист, последний лист + 2 листа с двух сторон. На одной странице описание, на других страницах - 80% изображений и 20% текста. 

В заявке прошу указать стоимость работы + ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрепите, пожалуйста, портфолио.

7 лет назад
Sun_day1
Валерия 
32 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров