Требуется разработать презентацию для проекта. Макет в приложении + на последней странице данных реквизитов компании (дошлем). От вас предожение по цене и примеры ваших работ.
Верстка брошюры
Доброго времени суток!
Необходимо сверстать брошюру: титульный лист, последний лист + 2 листа с двух сторон. На одной странице описание, на других страницах - 80% изображений и 20% текста.
В заявке прошу указать стоимость работы + ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрепите, пожалуйста, портфолио.
Заявки фрилансеров
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