Верстка каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт29 заявок254 просмотра

Необходимо сверстать каталог для отправки по почте в формате pdf.

8 страниц. Исходные данные и картинки есть.

Нужен эстетичный вид.

7 лет назад
grmail3
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров