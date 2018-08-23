Дизайн флаера по аренде авто

Нужно разработать дизайн флаера для фирмы, которая занимается арендой авто.

У нас есть буклет на 2 страницы на двух языках (итальянский и русский). Мы хотим сделать флаер одностраничный (один листок на две стороны) только на русском. Размеры и тех. требования к флаеру - https://wolf.ua/ru/requirement/?product_id=3.

Прикрепляю изображение текущего буклета. Всю информацию (на русском языке), которая есть на буклете оставляем. Нужно только поменять список автомобилей и цены на следующие:

1 (2006) Renault Clio - Механика - 5 мест - цены 60 55 50

2 (2006) Opel Corsa - Механика - 5 мест - цены 60 55 50

3 (2018) Fiat 500 - Механика - 4 места - цены 65 60 55

4 (2010) Opel Meriva - Механика - 5 мест - цены 65 60 55

5 (2010) Honda Insight - Аавтомат - 5 мест - цены 75 70 65

6 (2010) Renault Traffic - Механика - 9 мест - цены 120 110 100

Год указывать не нужно, он нужен вам для поиска соответствующего изображения автомобиля.

Сейчас на буклетах указано также топливо, на флаере этого делать не нужно.

Недавно мы запустили новый сайт по аренде - http://avtorimini.com, нужно сделать в стиле этого сайта.

Желательно сегодня до 18:00.