Дизайн флаера по аренде авто

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок222 просмотра

Нужно разработать дизайн флаера для фирмы, которая занимается арендой авто.

У нас есть буклет на 2 страницы на двух языках (итальянский и русский). Мы хотим сделать флаер одностраничный (один листок на две стороны) только на русском. Размеры и тех. требования к флаеру - https://wolf.ua/ru/requirement/?product_id=3.

Прикрепляю изображение текущего буклета. Всю информацию (на русском языке), которая есть на буклете оставляем. Нужно только поменять список автомобилей и цены на следующие:

1 (2006) Renault Clio - Механика - 5 мест - цены 60 55 50

2 (2006) Opel Corsa - Механика - 5 мест - цены 60 55 50

3 (2018) Fiat 500 - Механика - 4 места - цены 65 60 55

4 (2010) Opel Meriva - Механика - 5 мест - цены 65 60 55

5 (2010) Honda Insight - Аавтомат - 5 мест - цены 75 70 65

6 (2010) Renault Traffic - Механика - 9 мест - цены 120 110 100

Год указывать не нужно, он нужен вам для поиска соответствующего изображения автомобиля.

Сейчас на буклетах указано также топливо, на флаере этого делать не нужно.

Недавно мы запустили новый сайт по аренде - http://avtorimini.com, нужно сделать в стиле этого сайта. 

Желательно сегодня до 18:00.

7 лет назад
vorg666
32 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
6 часов назад
7 лет назад
$40
1 день
Рекомендую Анну, как истинного профессионала своего дела. Я множество раз заказывал различную полиграфию для нашего проекта и первый раз могу сказать, что дизайн вышел безупречный. Очень оперативно всё сделано. Правки также все мгновенные. Рекомендую!
Спасибо большое Александру, за возможность поработать по проекту. Александр - замечательный, вежливый заказчик. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Приятный в общении. Быстро и в полном объеме оплачивает выполненную работу. Рекомендую Александра как отличного и очень порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!

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HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
6 часов назад
7 лет назад
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Верстка полиграфии