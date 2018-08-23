Создать дизайн каталога межкомнатных дверей + логотип компании

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт17 заявок223 просмотра

1. Каталог

Название каталога VD Wood Doors.

Нужна концепция дизайна. Стиль каталога должен быть современным.

Каталог будет формата А4. (файлы должны быть в CMYK). 

нужно придумать оформление обложки и внутренних страниц.

Есть визуализации дверей в интерьере и отдельно.

Разный стиль (классика, лофт и т.д.)

Текста будет мало: название стиля, простая нумерация моделей (01, 02, 03 и т.д.)

Файлы можно посмотреть по ссылке:

https://drive.google.com/open?id=1AVMqazO7smeF7TRlatOM1J7bsG9gsVp1 

2. Логотип

Название компании VD Wood

специализация: межкомнатные двери, стеновые панели, фасады, (не мягкая и не корпусная мебель).

 

7 лет назад
idee1358
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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