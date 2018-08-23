Дизайн-набросок буклета

Требуется сделать прототип булета А4 (А3 с одни фальцем), и дальнейшее его доработка под печать.

Из исходников есть подробный веб-сайт и фотоматериал в подходящем для печати качества.

Задача состоит из двух этапов.

1. Сделать прототип дизайна (быстро).

2. После утверждения сверстать макет в подходящий для печати вид.

Без предоплаты, делаете прототип, оплачиваю 50% проекта, делаем макет под печать оплачиваю остаток, после этого передаете исходники для печати.