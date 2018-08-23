Дизайн-набросок буклета

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт16 заявок220 просмотров

Требуется сделать прототип булета А4 (А3 с одни фальцем), и дальнейшее его доработка под печать.

Из исходников есть подробный веб-сайт и фотоматериал в подходящем для печати качества.

Задача состоит из двух этапов.

1. Сделать прототип дизайна (быстро).

2. После утверждения сверстать макет в подходящий для печати вид.

Без предоплаты, делаете прототип, оплачиваю 50% проекта, делаем макет под печать оплачиваю остаток, после этого передаете исходники для печати.

7 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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