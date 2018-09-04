Дизайн рекламной листовки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен14 заявок361 просмотр

Требуется разработать дизайн листовки для рекламы услуг SMM-студии.

Размер: А5-горизонтальный (210*148мм)

Требования к макету:  https://fponline.ru/printing-terms

7 лет назад
ViralKings
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vm-design
Виктория 
43 года
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$20
3 дня
Приятная цена и быстро выполненная работа, крайне рекомендую Викторию для выполнения задач по дизайну полиграфии.
Четкая задача, оплата, быстрое принятие решений. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vm-design
Виктория 
43 года
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад

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