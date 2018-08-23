Требуется разработать презентацию для проекта. Макет в приложении + на последней странице данных реквизитов компании (дошлем). От вас предожение по цене и примеры ваших работ.
Полиграфия для кафе
Всем привет :)
Надо прорисовать: банер 2*4м , банер 1,5*2м ,меню, флаэр и ещо наверно чтото.
Начинаем с банера 2*4м(лого, картинки меню + интерэр, тел, сайт, разделы меню). С вас цена(за банер), срок ну и примеры работ.
Готовы работать с начинающим дизайнером.
Лого, шрифт, фотки интрэра и фотки меню предоставляем.
Сроки жмут :(
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать книгу (формат 200х290 мм , 112 страниц) Задачник по шахматам: однотипные изображения, пример во вложении. (плюс несколько векторных картинок на нескольких страницах, 15-20 штук на всю книгу) Пример страницы во вложенииВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется сделать прототип булета А4 (А3 с одни фальцем), и дальнейшее его доработка под печать. Из исходников есть подробный веб-сайт и фотоматериал в подходящем для печати качества. Задача состоит из двух этапов. ...Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет :) Надо прорисовать: банер 2*4м , банер 1,5*2м ,меню, флаэр и ещо наверно чтото. Начинаем с банера 2*4м(лого, картинки меню + интерэр, тел, сайт, разделы меню). С вас цена(за банер), срок ...Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть основа: "лицо" этикеток, цветовые решения, основной шрифт и текст для информационного блока. Необходимо это всё скомпоновать. Желателен опыт работы с этикетками алкогольных напитков.Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт7 лет назад
1. Каталог Название каталога VD Wood Doors. Нужна концепция дизайна. Стиль каталога должен быть современным. Каталог будет формата А4. (файлы должны быть в CMYK). нужно придумать оформление обложки и внутренних страниц. ...Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо сверстать брошюру: титульный лист, последний лист + 2 листа с двух сторон. На одной странице описание, на других страницах - 80% изображений и 20% текста. В заявке прошу указать ...Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать каталог для отправки по почте в формате pdf. 8 страниц. Исходные данные и картинки есть. Нужен эстетичный вид.Верстка полиграфии29 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Нужно разработать дизайн флаера для фирмы, которая занимается арендой авто. У нас есть буклет на 2 страницы на двух языках (итальянский и русский). Мы хотим сделать флаер одностраничный (один листок на две ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. 4 небольших задачи. 1. Брошюра (Файл - Памятка...." Есть Памятка собственнику написанная в ворде. Там просто тезисы. Её мы планируем показывать клиентам. Соответственно, КП нужно красиво оформить. ...Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт7 лет назад