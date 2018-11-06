Разработать макет календаря

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Завершен27 заявок296 просмотров

Необходимо разработать макет настенного календаря (з-х блочный) на 2019 год.

Исходные материалы предоставляем мы.

7 лет назад
girsa
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alenaleman
Алёна 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$45
7 дней
Escrow
Алена, настоящий профессионал своего дела ! Работу выполняет в срок. Быстрая ответная реакция на замечания. Все рекомендую !
Сотрудничество прошло отлично. Очень приятно общаться. Спасибо большое. Рекомендую как очень хорошего заказчика.

Заявки фрилансеров

alenaleman
Алёна 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад