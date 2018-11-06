Требуется сделать прототип булета А4 (А3 с одни фальцем), и дальнейшее его доработка под печать. Из исходников есть подробный веб-сайт и фотоматериал в подходящем для печати качества. Задача состоит из двух этапов. ...
Разработать макет календаря
Необходимо разработать макет настенного календаря (з-х блочный) на 2019 год.
Исходные материалы предоставляем мы.
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