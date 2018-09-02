Нарисовать одноцветную листовку

оплата только яндекс или сбер. Нужно создать макет (в корал) для печати листовки формата А6 в один цвет. Тема - услуги поверка счетчиков на дому. сайт для информации покажу в письме... предлагайте адекватную цену за листовку Ч/Б цвет!!!