Нарисовать одноцветную листовку

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Закрыт26 заявок229 просмотров

оплата только яндекс или сбер. Нужно создать макет (в корал) для печати листовки формата А6 в один цвет. Тема - услуги поверка счетчиков на дому. сайт для информации покажу в письме... предлагайте адекватную цену за листовку Ч/Б цвет!!!

7 лет назад
RUSTEPLO
Сергей 
51 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров