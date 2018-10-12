Конвертировать макет из корел в psd

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен5 заявок290 просмотров

необходимо конвертировать макет из формата корел в psd, либо просто экспортировать файл в джепеге, убрав в кореле пару надписей. Первый вариант предпочтительнее. Исходник в формате корел имеется

7 лет назад
Rodney7
Родион 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Viktoria_6
Виктория 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$4
1 день
Все сделала, рекомендую!!!
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Viktoria_6
Виктория 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад