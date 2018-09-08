Сделать макеты в векторе в CorelDraw

Есть логотип организации. В векторе в Corel Draw. Цветной.

Нужно на его основе сверстать в CorelDraw два макета:

1) Табличка белый фон с логотипом в центре, Высота таблички -265 мм, Ширина таблички -265 мм.

- Макет - Монохромный (чернобелый) в векторе

- Логотип размещается строго по центру таблички

- Расстояние от левого и правого краев таблички логотипа не менее 55 мм. от каждого края

- Расстояние от верхнего и нижнего краев таблички до логотипа от 90 до 130 мм от каждого края

2) Баннер ширина-4 м. высота-0,9 м. макет - в векторе, монохромный. Баннер должен быть на фоне который дадим.

Результаты предоставить в векторе CorelDraw 13й версии, а также в формате TIFF.

Пишите цену и сроки.