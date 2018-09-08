Сделать макеты в векторе в CorelDraw

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт15 заявок209 просмотров

Есть логотип организации. В векторе в Corel Draw. Цветной.

Нужно на его основе сверстать в CorelDraw два макета:

1) Табличка белый фон с логотипом в центре, Высота таблички -265 мм, Ширина таблички -265 мм.

- Макет - Монохромный (чернобелый) в векторе

- Логотип размещается строго по центру таблички

- Расстояние от левого и правого краев таблички логотипа не менее  55 мм. от каждого края

- Расстояние от верхнего  и нижнего  краев таблички до логотипа от  90 до 130 мм от каждого края

2) Баннер ширина-4 м. высота-0,9 м. макет - в  векторе, монохромный. Баннер должен быть на фоне который дадим.

Результаты предоставить в векторе CorelDraw 13й версии, а также в формате TIFF. 

Пишите цену и сроки.

CorelDRAW
7 лет назад
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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