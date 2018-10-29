необходимо конвертировать макет из формата корел в psd, либо просто экспортировать файл в джепеге, убрав в кореле пару надписей. Первый вариант предпочтительнее. Исходник в формате корел имеется
Дизайн и верстка рекламного журнала
Обязательно с подобным опытом и примерами.
Примерно 16 полос, а4.
Полоса 200-250 руб. Рассматриваем только такие цены.
Оплата поэтапно. Предоплата не предполагается.
Вначале 2-3 варианта дизайна, после выбор концепта и утверждение.
Сроки - не затягивать.
Вообще хотелось бы создать некий шаблон журнала чтобы по нему в дальнейшем работать.
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