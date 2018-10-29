Дизайн и верстка рекламного журнала

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен11 заявок365 просмотров

Обязательно с подобным опытом и примерами.

Примерно 16 полос, а4. 

Полоса 200-250 руб. Рассматриваем только такие цены. 

Оплата поэтапно. Предоплата не предполагается. 

Вначале 2-3 варианта дизайна, после выбор концепта и утверждение.

Сроки - не затягивать.

Вообще хотелось бы создать некий шаблон журнала чтобы по нему в дальнейшем работать.

7 лет назад
morenab
Елена 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

saronar
52 года
7 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
7 лет назад
$30
10 дней
Escrow
Отличная работа, сотрудничаем дальше! Мои рекомендации!
Очень хороший заказчик. Четко поставленные задачи, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

saronar
52 года
7 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
7 лет назад