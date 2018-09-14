Сверстать версию русской брошюры на иностранном языке

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен9 заявок420 просмотров

Есть следующий документ: https://cloud.mail.ru/public/FCiB/2X7fDRxn8

В субботу 08.09.2018 вечером у нас будет половина и в воскресенье утром, к 10-00 утра у нас будет полностью перевод этого документа в формате Word, в 2 колонки — русский текст + перевод на китайский язык.

К 14-15 часам дня воскресенья нам нужно сверстать перевод максимально близко к оригиналу.

7 лет назад
bp24
43 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Viktoria_6
Виктория 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$15
1 день
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Заявки фрилансеров

Viktoria_6
Виктория 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад