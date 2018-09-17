Создание коллажа под печать

Добрый день!

1. Необходимо создать из фото с отдельными буквами коллаж под печать.

2. коллаж состоит из рамки 7 на 4 квадратов (фотографий) или прямоугольников одинакового формата, внизу отдельный дополнительный квадрат. См. примерную схему.

3. внизу (там где каракули) вставить какое-нибудь красивое обрамление. Можно тематическое. плакат - поздравление первоклассников для учительнцы "С Днем Рождения".

4. В отдельном квадрате внизу фото мальчика (есть в прикрепленных файлах). Надо закрасить букву"Е" и вставить надпись 1 "А",, 72 шк, 2018 год.

5. Под печать 2 файла - 1 для печати на размере ватмана, 2 для печати на листе А4.

Работа должна быть сделана в срок не более 12 часов с момента пересылки фотографий детей, так как утром в понедельник она должна быть отдана на печать.

В заявках указывайте цену. Без цены рассматриваться не будет, так как ТЗ максимально подробное. Желательно оплата на банковскую карту.