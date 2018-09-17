Создание коллажа под печать

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Завершен8 заявок231 просмотр

Добрый день!

1. Необходимо создать из фото с отдельными буквами коллаж под печать. 

2. коллаж состоит из рамки 7 на 4 квадратов (фотографий) или прямоугольников одинакового формата, внизу отдельный дополнительный квадрат. См. примерную схему.

3. внизу (там где каракули) вставить какое-нибудь красивое обрамление. Можно тематическое. плакат - поздравление первоклассников для учительнцы "С Днем Рождения".

4. В отдельном квадрате внизу фото мальчика (есть в прикрепленных файлах). Надо закрасить букву"Е" и вставить надпись 1 "А",, 72 шк, 2018 год.

5. Под печать 2 файла - 1 для печати на размере ватмана, 2 для печати на листе А4.

Работа должна быть сделана в срок не более 12 часов с момента пересылки фотографий детей, так как утром в понедельник она должна быть отдана на печать.

В заявках указывайте цену. Без цены рассматриваться не будет, так как ТЗ максимально подробное. Желательно оплата на  банковскую карту. 

7 лет назад
Archukova
Татьяна 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
$20
1 день
сотрудничаем не первый раз. В работе все устраивает. Выполнил все качественно, оперативно реагирует на пожелания в ходе работы. Рекомендую.
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Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад