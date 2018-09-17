Обязательно с подобным опытом и примерами. Примерно 16 полос, а4. Полоса 200-250 руб. Рассматриваем только такие цены. Оплата поэтапно. Предоплата не предполагается. Вначале 2-3 варианта дизайна, после выбор концепта и утверждение. ...
Создание коллажа под печать
Добрый день!
1. Необходимо создать из фото с отдельными буквами коллаж под печать.
2. коллаж состоит из рамки 7 на 4 квадратов (фотографий) или прямоугольников одинакового формата, внизу отдельный дополнительный квадрат. См. примерную схему.
3. внизу (там где каракули) вставить какое-нибудь красивое обрамление. Можно тематическое. плакат - поздравление первоклассников для учительнцы "С Днем Рождения".
4. В отдельном квадрате внизу фото мальчика (есть в прикрепленных файлах). Надо закрасить букву"Е" и вставить надпись 1 "А",, 72 шк, 2018 год.
5. Под печать 2 файла - 1 для печати на размере ватмана, 2 для печати на листе А4.
Работа должна быть сделана в срок не более 12 часов с момента пересылки фотографий детей, так как утром в понедельник она должна быть отдана на печать.
В заявках указывайте цену. Без цены рассматриваться не будет, так как ТЗ максимально подробное. Желательно оплата на банковскую карту.
Выбранный исполнитель
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