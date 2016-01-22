Costpult

Алексей Costpult

 
41 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
findr
Эрик 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Сделать парсинг открытой базы данных сайта c выгрузкой в exel
Всё ок.
Все работы сделаны в срок. Качеством доволен. Рекомендую в качестве надежного исполнителя!
Ответный отзыв
salamandra10
Владимир 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Сверстать и запустить сайт-портфолио в HTML по готовому дизайну.
Рекомендую, отличный заказчик, всегда был на связи, оплата внес быстро.
Рекомендую Владимира, как хорошего специалиста с разумным балансом цена-качество услуг.
Ответный отзыв
TarasovDizain
Петр 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
6 лет назад
3D-визуализация бутылки с деревянной пробкой
От сотрудничества только положительные впечатления.Правки ясные и четкие.По оплате все ок. Рекомендую!
Рекомендую Петра, как ответственного исполнителя! Он оперативно и точно вносит правки в процессе работы над проектом. Предлагает хороший баланс цена-качество.
Ответный отзыв
Anastasiia_Z
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Расчитать налог и Сдать отчет за 2016 г. в налоговую через E-Envoising
Хороший заказчик, лёгкий в общении. Оплата произведена своевременно.
Рекомендую Анастасию, как ответственного, внимательного и оперативного бухгалтера.
Ответный отзыв
axblue
28 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Верстка сайта с несложным функционалом + шаблон парковочной страницы
Рекомендую Алексея. Приятно было не только поработать, но и пообщаться. Всегда идёт на встречу. Задача чёткая. Оплата быстрая.
Рекомендую Алексея, как профессионального и ответственного фронтенд-разработчика. Большим плюсом считаю его хорошую коммуникацию и качественный код. Большим удобством является то, что Алексей практически всегда на связи. Так же понравилось, что он быстро и без лишних вопросов воспринял тех. задание, выставив разумную цену за свою работу. В общем приятно было работать с Алексеем, а главное эффективно!
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