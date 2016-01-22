Рекомендую Алексея, как профессионального и ответственного фронтенд-разработчика. Большим плюсом считаю его хорошую коммуникацию и качественный код. Большим удобством является то, что Алексей практически всегда на связи. Так же понравилось, что он быстро и без лишних вопросов воспринял тех. задание, выставив разумную цену за свою работу. В общем приятно было работать с Алексеем, а главное эффективно!