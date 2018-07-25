Настроить синхронизацию WooCommerce с 1С 8 розница

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт5 заявок438 просмотров

Приветствую. Задача проста и понятна - нужно настроить обмен данными  между woocommerce и 1С 8 розница.  Жду предложения с предварительными  ценами. Предложения без цены не рассматриваю. Исполнителя выберу по критерию рейтинг, отзывы = разумный ценник.

WooCommerce
4 года назад
pirat35
34 года
17 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Заявки фрилансеров

Валерий
 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 дня назад
169 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
15 дней назад
91 отзыв
4 года назад
ТОП-5
1С-программирование