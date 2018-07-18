Нужен специалист для разработки конфигурации 1с для магазина автозапчастей. Есть частично готовая конфигурация на 8.3.10 которую можно доделать (или создать свою) Описание всех процессов магазина здесь yadi.sk/d/McRxodks3LWPt4 yadi.sk/i/iNcU_gGQ3LWQFo ...
1С: Электронное обучение
Необходимо разработать электронный обучающий курс в 1С: Электронное обучение.
Интересует стоимость, срок, примеры разработанных курсов.
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