1С: Электронное обучение

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка140 просмотров

Необходимо разработать электронный обучающий курс в 1С: Электронное обучение. 

Интересует стоимость, срок, примеры разработанных курсов.

7 лет назад
Difrows
Арина 
44 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров