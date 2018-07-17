Крупному торговому магазину требуется осуществить переход с 1С "Управление торговым предприятием 1.0 для Украины" на 1С "Комплексная автоматизация 2.4" с полным переносом существующих данных и доработок . Далее- сопровождение, последующие доработки, ...
Настроить обмен данными о продукции и заказах между 1С и 1С-Битрикс
Задача:
Необходимо подготовить файлы выгрузки номенклатуры и цен – import и offers для синхронизации с сайтом на 1С-Битрикс, подготовить обмен данными о заказах и настроить 3-и дополнительные характеристики:
1. Организовать стандартную выгрузку номенклатуры товаров из 1С: Предприятие 8.3 в 1С-Битрикс Малый бизнес;
2. Настроить две дополнительные характеристики к товарам;
3. Настроить одно дополнительное поле к товару "Ожидается поставка" (дата) и завязать сбор этой даты из Заказы поставщикам;
4. Организовать двусторонний обмен данными о заказах между 1С: Предприятие 8.3 и 1С-Битрикс Малый бизнес на основе модуля интеграции 1С и DPD и модуля для синхронизации для 1С-Битрикс (http://1softbiz.ru/modul-integracii-1s-i-dpd);
5. Необходимо настроить автоматическую синхронизацию данных через каждые 5 минут.
Требования к исполнителю:
1. Успешный опыт настройки и программирования 1С Предприятие 8.3 Управление торговлей, редакция 11;
2. Успешный опыт синхронизации 1С Предприятие 8.3 Управление торговлей, редакция 11 с платформой 1С-Битрикс Малый бизнес: номенклатуры товаров и обмена данными о заказах.
3. Умение эффективно взаимодействовать по вопросам интеграции с сотрудниками заказчика;
4. Умение работать итерационно по чек-листам
5. Умение работать в Google Docs
6. Умение внимательно читать технические задания, вовремя задавать правильные вопросы, укладываться в оговоренные сроки и соблюдать качество.
7. Наличие гарнитуры и возможность общаться в голосовом режиме с демонстрацией экрана;
8. Постоянно находиться на связи в режиме Skype и Telegram во время работы над проектом и отвечать на запросы в течение 60 минут;
9. Деловой настрой.
Техническое задание в аттаче.
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