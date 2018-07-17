Настроить обмен данными о продукции и заказах между 1С и 1С-Битрикс

Задача:

Необходимо подготовить файлы выгрузки номенклатуры и цен – import и offers для синхронизации с сайтом на 1С-Битрикс, подготовить обмен данными о заказах и настроить 3-и дополнительные характеристики:

1. Организовать стандартную выгрузку номенклатуры товаров из 1С: Предприятие 8.3 в 1С-Битрикс Малый бизнес;

2. Настроить две дополнительные характеристики к товарам;

3. Настроить одно дополнительное поле к товару "Ожидается поставка" (дата) и завязать сбор этой даты из Заказы поставщикам;

4. Организовать двусторонний обмен данными о заказах между 1С: Предприятие 8.3 и 1С-Битрикс Малый бизнес на основе модуля интеграции 1С и DPD и модуля для синхронизации для 1С-Битрикс (http://1softbiz.ru/modul-integracii-1s-i-dpd);

5. Необходимо настроить автоматическую синхронизацию данных через каждые 5 минут.

Требования к исполнителю:

1. Успешный опыт настройки и программирования 1С Предприятие 8.3 Управление торговлей, редакция 11;

2. Успешный опыт синхронизации 1С Предприятие 8.3 Управление торговлей, редакция 11 с платформой 1С-Битрикс Малый бизнес: номенклатуры товаров и обмена данными о заказах.

3. Умение эффективно взаимодействовать по вопросам интеграции с сотрудниками заказчика;

4. Умение работать итерационно по чек-листам

5. Умение работать в Google Docs

6. Умение внимательно читать технические задания, вовремя задавать правильные вопросы, укладываться в оговоренные сроки и соблюдать качество.

7. Наличие гарнитуры и возможность общаться в голосовом режиме с демонстрацией экрана;

8. Постоянно находиться на связи в режиме Skype и Telegram во время работы над проектом и отвечать на запросы в течение 60 минут;

9. Деловой настрой.

Техническое задание в аттаче.