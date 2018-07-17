Разработчик 1с для магазина автозапчастей

Есть установленная 1с. Заведены товары, поставщики, контрагенты, склады и т.д. Необходима помощь в составлении отчёта, где была бы видна прибыль от продажи товара. 300грн. старт, если понадобиться больше, заплатим Вам больше. Ищем постоянного консультанта онлайн ...