Разработчик 1с для магазина автозапчастей

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки159 просмотров

Нужен специалист для разработки конфигурации 1с для магазина автозапчастей. 

Есть частично готовая конфигурация на 8.3.10 которую можно доделать (или создать свою) 

Описание всех процессов магазина здесь 

yadi.sk/d/McRxodks3LWPt4  

yadi.sk/i/iNcU_gGQ3LWQFo 

Жду ваших предложений с ценой, опытом работы или уже готовым вариантом

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров