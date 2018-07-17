Задача: Необходимо подготовить файлы выгрузки номенклатуры и цен – import и offers для синхронизации с сайтом на 1С-Битрикс, подготовить обмен данными о заказах и настроить 3-и дополнительные характеристики: 1. Организовать стандартную выгрузку ...
Разработчик 1с для магазина автозапчастей
Нужен специалист для разработки конфигурации 1с для магазина автозапчастей.
Есть частично готовая конфигурация на 8.3.10 которую можно доделать (или создать свою)
Описание всех процессов магазина здесь
Жду ваших предложений с ценой, опытом работы или уже готовым вариантом
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