Прикрутить дизайн к Tilda

Дизайн сайтовЗавершен12 заявок266 просмотров
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Эффектно прикрутить готовый дизайн 4 страниц сайта к  Tilda (три типоразмера ПК, планшет, мобайл) Сайт проката электро-самокатов и велосипедов

Три языка: Русский, Украинский,  Английский

Примеры :

https://goeleven.by/

https://whoosh.bike/

Tilda
4 года назад
chumak-info
Александр 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
desaster
22 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$200
5 дней
WMZ
Егор, хороший ответственный исполнитель. Парень в теме, что надо подсказал, где нужно исправил. Работой доволен.
Было приятно работать с Александром, минимум правок, понятное ТЗ, рекомендую к сотрудничеству!
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