Дизайн для landing page

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок1477 просмотров
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Необходимо красивый, отзывчивый дизайн с продажной структурой для лендинга на 5-7 блоков

Тема: бизнес центр

4 года назад
kozhanoff
Алексей 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
KnopochkaN
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
4 года назад
$220
3 дня
Супер! Как всегда в точку!
Спасибо за интересный проект) Как всегда, все отлично!
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