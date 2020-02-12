Сайт postoplan.ru На место видео тут - https://prnt.sc/qxfk14 и на место иллюстрации тут - https://prnt.sc/qxfkc9 нужно сделать 2 новые иллюстрации в цветах сайта. Не должно быть никаких персонажей или людей или много текста. Есть в фигме готовый ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн одной главной страницы
10 экранов, 2 формы
Есть пример дизайна ,лого, не доделал фрилансер и пропал.
Можно взять его начало за образец либо сделать с 0
Примеры дизайна есть. Исходник должен быть в psd по слоям.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Эффектно прикрутить готовый дизайн 4 страниц сайта к Tilda (три типоразмера ПК, планшет, мобайл) Сайт проката электро-самокатов и велосипедов Три языка: Русский, Украинский, Английский Примеры : [url=https://goeleven.by/]https://goeleven.by/ [/url][url=https://whoosh.bike/]https://whoosh.bike/[/url]Завершен4 года назад
Требуется отрисовать блок с товаром [url=https://tesk.pro/catalog/kabel/aab2l/aab2l-3x35-10/]https://tesk.pro/catalog/kabel/aab2l/aab2l-3x35-10/[/url] начиная от заголовка Наприме: "Кабель ААБ2л 3х35-10" и до Заголовка "Наличие" Необходимо удобное расположение кнопок купить, купить в 1 клик, слайдер с метражом. Дизайн не должен нарушать цветовую политику сайта.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо красивый, отзывчивый дизайн с продажной структурой для лендинга на 5-7 блоков Тема: бизнес центрЗавершен4 года назад
Нужно внести изменения в дизайн контактов в каталоге сайта. Вот исходный адрес: https://shefkuhni.by/catalog/katalog-kukhon/ Поменять как на скрине. Вопросы по стилю, цвету и размеру шрифтов обсуждаемы. Сделать нужно будет быстро. Возможны правки (все оплачивается). Жду предложений по цене и времени.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт4 года назад
- $660
Детали проекта согласованы.Завершен4 года назад
Нужно внести изменения в дизайн футера сайта. Сделать нужно будет быстро. Возможны правки (все оплачивается). Жду предложений по цене и времени.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Логотипы для сайта busonline.com.ua нужно прорисовать для прикрепленного дизайна. Визитку тоже в этом стиле. Цвета красный и темно-синий. Все в хорошем качестве, чтоб можно было растянуть. Приблизительные примеры того, что нужно прикрепляю. Бюджет небольшой, без посредников. Сразу указывайте ...Завершен4 года назад
Нужно прорисовать дизайн для отзывов. Сделать нужно будет быстро. Возможны правки (все оплачивается). Подробно - на скрине. Жду предложений по цене и времени.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно доработать дизайн: а именно: прорисовать выделенные контакты согласно стилю сайта (телефоны, почта и значок для нее, информация о работе контакт-цента). Сделать нужно будет быстро. Возможны правки (все оплачивается). Подробно - на скрине (то, что обведено в ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад