Создание дизайна сайта

Дизайн сайтовЗавершен37 заявок780 просмотров
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Необходимо создать дизайн сайта. Сроки очень важны. Работу нужно сделать за 3 дня.

Дизайн состоит из 2 небольших страниц:

1. Главная:

- Шапка (Логотип, телефон, Емейл)

- Слайдер (3 слайда)

- Блок "Категории" (всего 2 категории, для каждой категории 1 кнопка с названием категории и 1 фото)

- Футер (Лого, телефон, E-mail, копирайт

2. Страница категории (очень простая):

Шапка и Футер такие же как на главной.

Список из товаров (штук 5 товаров). Для каждого товара 1 название, 1 фото, 1 таблица с тех. характеристиками. 

Так как сайт по структуре очень маленький и простой, жду адекватных ценовых предложений. По объему работ это значительно меньше среднестатистического сайта.

4 года назад
dido81
Иван 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
onoprienko
Максим 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$80
3 дня
Отличная работа. Рекомендую!
Благодарю Ивана за предоставленную мне работу! Приятно было работать!!!
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