Создание дизайна сайта

Необходимо создать дизайн сайта. Сроки очень важны. Работу нужно сделать за 3 дня.

Дизайн состоит из 2 небольших страниц:

1. Главная:

- Шапка (Логотип, телефон, Емейл)

- Слайдер (3 слайда)

- Блок "Категории" (всего 2 категории, для каждой категории 1 кнопка с названием категории и 1 фото)

- Футер (Лого, телефон, E-mail, копирайт

2. Страница категории (очень простая):

Шапка и Футер такие же как на главной.

Список из товаров (штук 5 товаров). Для каждого товара 1 название, 1 фото, 1 таблица с тех. характеристиками.

Так как сайт по структуре очень маленький и простой, жду адекватных ценовых предложений. По объему работ это значительно меньше среднестатистического сайта.