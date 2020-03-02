Верстка внутренних страниц LT

Порядок работ: верстка/тестирование/правки/отплата.

На https://www.weblancer.net фиксируется 50% (10 000 рублей, или 157$ по курсу 64 руб. за 1 доллар). от стоимости верстки внутренних страниц + модальных окон (всего 9 страниц с учетом модалек) и прелоудер 20 000 рублей.

После завершения работы, исполнитель показывает результат, вносятся возможные правки и выполненная работа считается принятой.

После выполненной работы я обязуюсь оплатить остаток средств в виде 50% от стоимости верстки главной страницы любым доступным переводом на счет исполнителя с предоставлением скриншота об оплате.

После чего, исполнитель передает готовые материалы в рабочей области проекта и мы закрываем остаток суммы на https://www.weblancer.net

Сдача внутренних страниц до 24 февраля 2020 года.

Требования к верстке:

- Верстка с использованием технологии saas

- Pixel perfect верстка (максимальная схожесть с дизайном)

- Анимация

- Верстка mobile first

- Адаптив для всех устройств, кроссбраузерность (IE, Safari включительно)

- Валидный и аккуратный код html5 - http://validator.w3.org , css3 - http://csslint.net , javascript - http://jshint.com

- К динамичным элементам интерфейса применяется свойство transition c замедлением

- Наличие явного ховер эффекта для инпутов, кнопок или других “call to action”

- При открытии модального окна, контентная часть блокируется для скролла

- Микроразметка

- Адаптивность

- Отложенная загрузка контента для оптимизации скорости загрузки. Пример https://uxdesign.cc/why-some-designs-look-messy-and-others-dont-1755b8ce22ff

- Соответствие “Mobile Friendly” и “Google Page Speed”

- Использование оптимизированных изображений и спрайтов для иконок, для ускорения загрузки

- Сжатый, оптимизированный CSS для ускорения загрузки сайта

Макеты будут высланы ссылкой в личных сообщениях исполнителю.