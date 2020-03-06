Доработать сайт

Сайт по оказанию бизнес услуг в Китае для предпринимателей кто ведеть свой бизнес с Китаем. Необходимо внести изменения на сайт и придать ему нормальный вид. Заменить логотип, внести изменения адрес компании, поменять адрес в карте и заменить google карту на yandex карту, поменять цветовую гамму, добавить ссылки на социальные сети, добавить номера телефонов и убрать один раздел на главной странице, улучшить скорость загрузки сайта, адаптировать меню под мобильные устройства и планшеты.