Создание сервиса для расчета стоимости доставки по заданным параметрам

Необходимо создание сервиса, чтобы рассчитывал стоимость доставки по заданным параметрам по 10 транспортным компаниям.

Вбить данные о грузе, габариты, дополнительная упаковка, город отправления, город получения.

Чтобы сервис сам просчитывал стоимость доставки по этим 10 транспортным компаниям и выдавал стоимость и срок доставки.

Должно быть где-то по отдельной ссылке доступ к этому сервису. Мы заходим вводим логин и пароль. Вводим данные параметры груза и города и он должен просчитывать все в быстром режиме.

Напишите свои сроки, как быстро этот сервис будет считать все эти данные и стоимость работы.