Програма для заказа товаров.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт10 заявок1030 просмотров

Нужно написать программу для учёта и заказа товаров. Подробнее при обращении. Жду ваши заявки. Способ реализации не важен. Нужно чтобы работало без глюков.

5 лет назад
vadikeq
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