webtrumpwork

Голдинов webtrumpwork

 
40 летРоссия/Ростов-на-Дону
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Подгрузка контента на ajax (битрикс)

    Необходимо реализовать на основе стандартного компонента Новостей ajax подгрузку контента. По сути это аналог постранички при включенном аяксе только контент должен подгружаться (добавляться) под уже показанный (аналог стены в контакте) Цена/срок?

    AjaxБитрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP-программист / Битрикс

    Ищем удаленного php-программиста с ориентированием на битрикс. Указывайте проекты которые разрабатывали/стоимость часа/город P.S. Все сообщения по типу "Обращайтесь" или "Наша студия..." игнорируются

    PHPБитрикс
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайт/рерайт

    День добрый. Необходимо произвести рерайт материалов о битриксе + Подготовка нескольких статей Просьба не имеющих знаний в web(разработка сайтов, платформы) НЕ отвечать. Указываем цены

    Битрикс
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка 9 страниц

    $250

    Необходимо сверстать 9 страниц. Поддержка браузеров: Internet Explorer 7, 8, 9 Firefox от 6.0 и выше Apple Safari версии 3.0 и выше Google Chrome от 14.0 и выше Opera 9.0 и выше В отклике указывайте ваши работы со стоимостью - jpg только ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад