webtrumpwork

Необходимо реализовать на основе стандартного компонента Новостей ajax подгрузку контента. По сути это аналог постранички при включенном аяксе только контент должен подгружаться (добавляться) под уже показанный (аналог стены в контакте) Цена/срок?
Голдинов webtrumpworkwebtrumpwork
40 летРоссия/Ростов-на-Дону
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
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