rmiroffices

Перевести тему вордпресс на украинский
- Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен Интернет-журнал в виде общего блога! — в общих деталях аналогичный как тут http://newstyle-mag.com (движок, дизайн бесплатный или условно-бесплантый — минималистиеский — желательно в светлых/белых/серых тонах) Фактически надо: - ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Ответственный специалист\студия для длительного сотрудничества (удалённо) — Netcat создание сайтов средней сложности, плюс доработка существующих. (оплата попроэктно)Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Ответственный специалист\студия для длительного сотрудничества (удалённо) - по Drupal создание сайтов средней сложности, плюс доработка существующих. (оплата попроэктно)Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Установить гугл-аналитикс.Системное администрирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Фактически нужен Интернет-журнал в виде общего блога (в первую очередь рассматриваем DRUPAL ): Полное ТЗ в атаче Пожалуйста указывайте реальную цену и срок!Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен блог - в общих деталях аналогичный как тут http://newstyle-mag.com (дизайн бесплатный - может быть любой другой минималистиеский - желательно в белых\серых тонах) срок 1-2 дня при готовности ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт12 лет назад
Для постоянного сотрудничества нужен грамотный и ответственный PHP-специалист. Оплата по-проэктно. ПС. Рассмотрим в т.ч. кандидатуры без опыта, но со знаниями... Срочных задач обычно нет, поэтому можно совмещать ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт12 лет назад
Сделано процентов 60- 80% - надо доработать. (впринципе возможен также перенос на другую cms) ТЗ тут- (по линку должна идти автоматическая закачка) http://www.ex.ua/get/45531312Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад