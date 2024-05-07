Копирайтинг и графический дизайн
- Работа с текстом разного жанра и сложности: копирайт, рерайт, правка, редактура.
- Работа в Photoshop и онлайн-сервисах по дизайну (афиши, флаеры, полиграфия и наружная реклама)
- Базовые навыки видеомонтажа (склеить, сделать надпись).
Основные языки: украинский и русский.
Английский на уровне В1 (возможен перевод или написание простых заданий).
Мои работы:
https://www.narnia-sushi.in.ua/ (seo-тексты для главной и посадочных страниц)
https://vent.te.ua/ (большая статья для главной)
https://faison.ru/vse-tovary-ru/aksessuary/kompyuternoe-i-setevoe-oborudovanie/klaviatury-kompyuternye/
https://detmir.com.ua/category/komiksi-grafichni-noveli/
Портфолио
- Нагородні таблички12 просмотров
- Музей-майстерня - лого10 просмотров
- Любителям суши на левобережье - зеленый свет!38 просмотров
- С английского на русский: детская песенка45 просмотров
- Билеты на концерт41 просмотр
- Детская песенка. Перевод с англ. на укр. (часть)86 просмотров
- Флаер, ценник и наружная табличка33 просмотра
- Баннер для концерта32 просмотра
- Поетичні привітання на випускний34 просмотра