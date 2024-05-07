Копирайтинг и графический дизайн

- Работа с текстом разного жанра и сложности: копирайт, рерайт, правка, редактура.

- Работа в Photoshop и онлайн-сервисах по дизайну (афиши, флаеры, полиграфия и наружная реклама)

- Базовые навыки видеомонтажа (склеить, сделать надпись).

Основные языки: украинский и русский.

Английский на уровне В1 (возможен перевод или написание простых заданий).

Мои работы:

https://www.narnia-sushi.in.ua/ (seo-тексты для главной и посадочных страниц)

https://vent.te.ua/ (большая статья для главной)

https://faison.ru/vse-tovary-ru/aksessuary/kompyuternoe-i-setevoe-oborudovanie/klaviatury-kompyuternye/

https://detmir.com.ua/category/komiksi-grafichni-noveli/

https://radiospinner.ru/stations/100-dance-hits-radio