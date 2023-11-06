Сделать одностраничник на конструкторе

Подобрать и проанализировать сайты с пошаговыми формами по такому типу:

uae-consulting.com/uslugi/otkryt-kompaniyu-oae.html

Подготовить аналогичный однострачник - дизайн, разработка и интеграции под ключ. 2 языковые версии.

Нужен 1 человек, не команда. Не готов работать с агентствами и посредниками

Срок - до 5 дней

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При оценке учитывайте, что ТЗ очень общее, могут понадобиться мелкие доработки, которые не предусмотрены в ТЗ. В этой тематике визуальная часть очень важна, поэтому нужно будет корректировать пока мне не понравится.

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