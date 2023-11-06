Сделать одностраничник на конструкторе

Ищем разработчика на WP для сайта каталога Более подробная информация в текстовом файле - https://lizard-duckling-6d4.notion.site/WordPress-5f7892c7443b49fca3724587ec500f72?pvs=4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подобрать и проанализировать сайты с пошаговыми формами по такому типу:
uae-consulting.com/uslugi/otkryt-kompaniyu-oae.html
Подготовить аналогичный однострачник - дизайн, разработка и интеграции под ключ. 2 языковые версии.
Нужен 1 человек, не команда. Не готов работать с агентствами и посредниками
Срок - до 5 дней
От вас нужен отклик с оценкой и предложением по платформе
При оценке учитывайте, что ТЗ очень общее, могут понадобиться мелкие доработки, которые не предусмотрены в ТЗ. В этой тематике визуальная часть очень важна, поэтому нужно будет корректировать пока мне не понравится.
Работа через Безопасную сделку
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