B2B портал / магазин для постоянных клиентов В2В

Мы небольшая компания, хотим вскоре открыть продажи через b2b портал, для постоянных оптовых клиентов можно закрытого типа (админка только). Также будем начинать использовать CRM KeepIn для ведения клиентов. Желательно, чтобы была какая-то возможная интеграция их вместе.

Доступ по API и формирование XML товаров также думаю нужен.

Товаров несколько сот. Обороты малые. Начальный режим так сказать.

Желательно готовое решение (не разработка с нуля, дорого)

Кто, что можете нам предложить, какие цены?

Спасибо.