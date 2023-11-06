Создать 2 сайта

Сайты «под ключ»Закрыт22 заявки145 просмотров
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Мне нужно 2 сайта на основе сайта:https://ge.dreamhouse.market/(недвижимость) Мне понравилось его юзабилити. Дизайн конечно нет. Сайт сделан на Тильде, но я бы не хотел использовать данный конструктор. ТЗ для первого сайта прикрепляю. Второй сайт почти копия 1 первого, но значительно проще. В частности фильтр по объектам всего лищь по одному признаку
месяц назад
guest_1699563897241
Израиль
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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