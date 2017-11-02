Вот логотипчик в png, а надо перевести как просят.

$3
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Завершен3 заявки147 просмотров

http://vector-nn.ru/wp-content/uploads/2017/09/cropped-njKReLkSS6s1-1-e1504340789640.png

А у меня просят вот что - [table]нужен векторный файл (ЛУЧШЕ В КРИВЫХ) .ai (adobe illustrator 8.0)

[/table]

WordPress
8 лет назад
Atavisma
62 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$3
1 день
Мгновенно всё ))))
Все отлично очень доволен. Работа сделана оплата в срок. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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