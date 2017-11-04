Изготовление логотипа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок333 просмотра
#1$10

Желательно в короткий срок, изготовить логотип сайта двери-ачинск.рф

Нужно, чтоб в логотипе присутствовало название сайта.

Желательно, в цветовой гамме сайта, хотя можно и попробовать другие цвета.

Заказ срочный, завтра вечером закрою конкурс, кто хочет поучавствовать, пожалуйста поспешите!

8 лет назад
darf12345
40 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
9 часов назад
8 лет назад
#1
Очень быстро! Очень красиво! Все хорошо.
Спасибо Александру за конкурс. Отличный заказчик - всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
9 часов назад
8 лет назад
#1
ТОП-5
Логотипы и Знаки

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