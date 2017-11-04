Размеры 170 на 70 пикс( формат Рs и png) Примеры, стоимость присылайте личным сообщением. Отвечу всем
Изготовление логотипа
Желательно в короткий срок, изготовить логотип сайта двери-ачинск.рф
Нужно, чтоб в логотипе присутствовало название сайта.
Желательно, в цветовой гамме сайта, хотя можно и попробовать другие цвета.
Заказ срочный, завтра вечером закрою конкурс, кто хочет поучавствовать, пожалуйста поспешите!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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