Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен30 заявок244 просмотра

Необходимо разработать стильный запоминающийся логотип для Диджитал агенства (Тематика продвижение веб сайтов,диджитал маркетинг,контектсная реклама,сео).

Дизайн сайта уже есть,покажу исполнителю. Бриф на лого тоже.

Работать необходимо до нашего полного утверждения.

8 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$50
5 дней
Оперативно,качественно,креативно - Это про него !
Сотрудничество состоялось успешно. Приятно было выполнять заказ Ивана. Рекомендую

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pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад

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