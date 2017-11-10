Требуется нарисовать логотип для сайта тематика: кинокомиксы, комиксы, кино размер: 520х220 пикселей надпись: Bestcomics.info
Перевести лого в вектор
Всем привет ! надо перевести лого в вектор, есть зарисовка в фотошопе, надо поверх в векторе качественно отрисовать. Лого одноцветный (черный на белом), но нужен будет вариант с добавлением цвета: черный + зеленый . На логотипе персонаж из звездных войн - Йодо в неоднозначной позе )) кто готов взяться и за какую стоимость ?
Выбранный исполнитель
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