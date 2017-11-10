Перевести лого в вектор

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Завершен18 заявок243 просмотра

Всем привет ! надо перевести лого в вектор, есть зарисовка в фотошопе, надо поверх в векторе качественно отрисовать.  Лого одноцветный (черный на белом), но нужен будет вариант с добавлением цвета: черный + зеленый . На логотипе персонаж из звездных войн - Йодо в неоднозначной позе )) кто готов взяться и за какую стоимость ? 

8 лет назад
Mari_j
Мария 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$55
4 дня
Ставлю 5рку за очередной достойно выполненный проект! Работаем не в первый раз и буду обращаться дальше. Артур прекрасный исполнитель, оперативность работы удивляет, цены радуют, а результат полностью удовлетворяет и восхищает ! Рекомендую
С Марией работать очень приятно. Стоит отметить отличную постановку задачи, коммуникацию и всегда своевременную оплату. Лишь лучшие рекомендации к сотрудничеству. Мария заказчик что надо :)

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pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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