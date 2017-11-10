Всем привет ! надо перевести лого в вектор, есть зарисовка в фотошопе, надо поверх в векторе качественно отрисовать. Лого одноцветный (черный на белом), но нужен будет вариант с добавлением цвета: черный + зеленый . На логотипе персонаж из звездных войн - Йодо в неоднозначной позе )) кто готов взяться и за какую стоимость ?