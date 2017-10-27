Нужен логотип для сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт26 заявок278 просмотров

Требуется нарисовать логотип для сайта 

тематика: кинокомиксы, комиксы, кино

размер: 520х220 пикселей

надпись: Bestcomics.info

7 лет назад
Renegat94
30 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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