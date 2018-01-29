Скопировать/Перерисовать Логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок453 просмотра
#1$10

Коллеги надо срочно срисовать логотип адаптивный для сайта http://test.showrooms.ru 

нужны версии для сайта, мобильная версия, и другие размеры(планшеты и все такое)

Цвет лого - цвет сайта (оранж) :

Цвет слогана - черный 

Логотип сейчас размещен http://showrooms.ru 

8 лет назад
dantech
48 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов

Победитель конкурса

jechernetsov
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
#1
Спасибо за работу)
все хорошо....

Заявки фрилансеров

jechernetsov
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
#1

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