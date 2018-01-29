Коллеги, добрый день. Наш портал для детей, существующий с 2011 года переживает редизайн. Необходимо сделать современный логотип для сайта на основе имеющейся айдентики. Ссылка на проект в личные сообщения. ...
Скопировать/Перерисовать Логотип
Коллеги надо срочно срисовать логотип адаптивный для сайта http://test.showrooms.ru
нужны версии для сайта, мобильная версия, и другие размеры(планшеты и все такое)
Цвет лого - цвет сайта (оранж) :
Цвет слогана - черный
Логотип сейчас размещен http://showrooms.ru
Победитель конкурса
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