Создание логотипа для seo блога

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт9 заявок171 просмотр

Нужно создать логотип для сео блога. В логотипе должен присутствовать сам домен (можно без доменной зоны). Адрес блога seobdsm.ru соответственно нужно заменить штатный логотип. Также нужна креативность, в ключе - вместо буквы О в слове seobdsm - рот с кляпом. Соответственно от вас нужен будет сам логотип в формате png и psd исходник

8 лет назад
Muhomor
Денис 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

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Нет заявок фрилансеров