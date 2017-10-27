Создание логотипа для seo блога

Нужно создать логотип для сео блога. В логотипе должен присутствовать сам домен (можно без доменной зоны). Адрес блога seobdsm.ru соответственно нужно заменить штатный логотип. Также нужна креативность, в ключе - вместо буквы О в слове seobdsm - рот с кляпом. Соответственно от вас нужен будет сам логотип в формате png и psd исходник