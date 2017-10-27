Требуется создание логотипа для интернет-магазина по продаже техники Apple.

Название магазина - Ай, круто

Цветовая гамма - желтый и черный

Рядом с названием магазина можно разместить иконку с видоизмененным логотипом Apple (или, например иконка с айфоном, у которого на дисплее логотип яблока).

Если у вас возникнет другая идея - с радостью выслушаю.

Если вы делали похожие работы, прикрепляйте их в отклике!