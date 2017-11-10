Требуется нарисовать логотип для сайта тематика: кинокомиксы, комиксы, кино размер: 520х220 пикселей надпись: Bestcomics.info
Логотип для компании
ELBETA - Эльбэта
По первым буквам:
ЭЛитная
Бытовая
Электрическая
Техника
Аксессуары.
Домены: elbeta.ru и Элбэта.рф (в логотипе использовать elbeta)
Направление: Торговля элитной бытовой техникой
Товар: Холодильники, телевизоры, стиральные машинки, Электрические чайники и т.д.
Акцент будет сделан на дорогую технику
Примеры сайтов конкурентов:
ну и много других подобных сайтов есть!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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