Логотип для компании

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Завершен21 заявка681 просмотр
#1$40

ELBETA - Эльбэта

По первым буквам:

ЭЛитная

Бытовая

Электрическая

Техника

Аксессуары.

Домены: elbeta.ru и Элбэта.рф (в логотипе использовать elbeta)

Направление: Торговля элитной бытовой техникой

Товар: Холодильники, телевизоры, стиральные машинки, Электрические чайники и т.д. 

Акцент будет сделан на дорогую технику

Примеры сайтов конкурентов:

https://goo.gl/swSQmx

https://goo.gl/SYD6bu

ну и много других подобных сайтов есть!

8 лет назад
ZNTeam
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
21 час назад
8 лет назад
#1
Не первый раз выигрывает конкурс. Как всегда качественно. Оперативно прислал все исходники. Спасибо. Всем советую!
Не первый раз сотрудничаю с Максимом, работой доволен! Рекомендую как порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
21 час назад
8 лет назад
#1