Разработка лого/срочно

Адлер очень ответственный Исполнитель, у него хорошие идеи и очень быстрое реагирование на любые запросы! Никакой предоплаты не взял, все исходники сбросил еще до проведения оплаты! Я очень довольна Исполнителем, буду сотрудничать с ним и в дальнейшем! Рекомендую Исполнителя с оценкой 10 из 10!