Дизайн логотипа

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сделать дизайн логотипа // название компании PODIUM наше видение :  просто  слово PODIUM в красивом винтажном шрифте с дополнительными элементами для украшения и подчёркивания стиля. Цвета: чёрный, золотой, серебряный , белый - в этой гамме. https://drive.google.com/file/d/0B70YC3Qd-m0gWWtlVXdmeDdOSUU/view?usp=sharingпримерный образец винтажа и элементов

8 лет назад
MagicBook
Владимир 
53 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров