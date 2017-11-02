Разработать логотип для интернет-магазина

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Завершен27 заявок340 просмотров

Требуется разработать логотип для интернет-магазина Офисторг

8 лет назад
21it
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vitaliybelousov
Виталий 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$30
2 дня
Виталий показал себя ответственным дизайнером, способным решить творческую задачу по разработке логотипа. Результатом доволен. Будем сотрудничать
Отлично поработали, никаких проблем и недопониманий не было Будем сотрудничать в дальнейшем

Заявки фрилансеров

vitaliybelousov
Виталий 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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