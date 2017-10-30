Необходимо разработать стильный запоминающийся логотип для Диджитал агенства (Тематика продвижение веб сайтов,диджитал маркетинг,контектсная реклама,сео). Дизайн сайта уже есть,покажу исполнителю. Бриф на лого тоже. Работать необходимо до нашего полного утверждения.
Отрисовать логотип для интернет-магазина
Размеры 170 на 70 пикс( формат Рs и png)
Примеры, стоимость присылайте личным сообщением. Отвечу всем
Заявки фрилансеров
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